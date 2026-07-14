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ESTADOS UNIDOS Trump falará sobre "eleições livres e justas" em discurso à nação na quinta-feira (16) O pronunciamento de Trump à nação está marcado para as 21h de quinta-feira (22h em Brasília)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que falará sobre o voto "livre e justo" em um pronunciamento à nação na quinta-feira (16), aparentemente reforçando suas falsas alegações de que venceu as eleições de 2020.

Veículos de comunicação americanos informaram que seu discurso abordará novos relatórios de inteligência desclassificados que, segundo a Casa Branca, revelariam planos de nações estrangeiras para interferir nas eleições que Joe Biden venceu há seis anos.

O pronunciamento de Trump à nação está marcado para as 21h de quinta-feira (22h em Brasília).

Questionado se seu discurso trataria das "máquinas de votação e da integridade" das eleições, Trump disse a jornalistas no Salão Oval, nesta terça-feira: "Vai tratar desse assunto, e também teremos mais algumas coisas a dizer. Mas prefiro guardar isso."





"É uma notícia realmente, realmente muito importante. Nosso país precisa voltar aos trilhos", acrescentou. "Do que vamos falar na quinta-feira é... não há nada mais importante, porque sem eleições livres e justas não existe país. Também falaremos de outras coisas, mas será um anúncio muito importante."

O republicano continua insistindo nas falsas acusações de que houve fraude nas eleições de 2020 e de que ele foi o verdadeiro vencedor.

Em 6 de janeiro de 2021, seus apoiadores invadiram violentamente o Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, na tentativa de impedir a certificação da vitória de Biden.

Obcecado com a derrota, Trump intensificou nos últimos meses as acusações sem fundamento sobre supostas tentativas dos democratas de manipular as cruciais eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para novembro.

Os democratas responderam a Trump afirmando que ele tem tomado medidas para assumir o controle das eleições de meio de mandato por meio da manipulação dos distritos eleitorais.

Também criticam a recente demissão de dois democratas de uma agência federal responsável por supervisionar a imparcialidade das eleições.

Os republicanos temem perder o controle da Câmara dos Representantes e, possivelmente, até mesmo do Senado, enquanto a popularidade de Trump se aproxima de seus níveis mais baixos nas pesquisas de opinião.

O presidente poderá enfrentar um terceiro processo de impeachment caso os democratas consigam assumir o controle da Câmara dos Representantes, como ocorreu durante seu mandato anterior.

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