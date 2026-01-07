A- A+

Estados Unidos Trump fará discurso sobre Estado da União em 24 de fevereiro Espera-se que o mandatário exponha sua visão para o país

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, informou nesta quarta-feira (7) que o primeiro discurso sobre o Estado da União de Donald Trump em seu segundo mandato será em 24 de fevereiro.

Sua intervenção ocorrerá enquanto o presidente americano enfrenta ventos políticos contrários por causa do custo de vida e de uma polêmica ofensiva contra a imigração, além de uma crescente reação internacional diante de uma política externa cada vez mais agressiva que sacudiu os vizinhos dos Estados Unidos e os aliados europeus.

"Esperamos continuar avançando no importante trabalho que temos pela frente em 2026, servindo ao povo americano, defendendo a liberdade e preservando este grande experimento de autogoverno", escreveu Johnson, também republicano, em uma carta dirigida a Trump.

Espera-se que o mandatário exponha sua visão para o país em um ano que pode ser decisivo. Se os democratas conquistarem a maioria na Câmara em eleições legislativas de meio de mandato, a oposição poderá limitar seu poder durante o restante de seu mandato.

"Com esse objetivo, é para mim uma honra e um grande privilégio convidá-lo a se dirigir a uma Sessão Conjunta do Congresso na terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, no plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos", acrescentou.

Veja também