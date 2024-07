Trump fará no sábado, em Michigan, primeiro ato de campanha após tentativa de assassinato

A- A+

O candidato presidencial republicano Donald Trump realizará no sábado, no estado de Michigan, no norte de Estados Unidos, seu primeiro comício desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no fim de semana, informou sua campanha nesta terça-feira (16).

Trump e seu recém-anunciado companheiro de chapa para a vice-presidência, J.D. Vance, "vão pronunciar discursos em um ato de campanha em Grand Rapids, Michigan, no sábado, 20 de julho", às 17h locais (18h em Brasília), informou sua equipe em comunicado emitido durante a Convenção Nacional Republicana que acontece em Wisconsin.

Veja também

fé e devoção Festa de Nossa Senhora do Carmo: fiéis lotam pátio no Centro do Recife para missa Campal