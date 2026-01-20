A- A+

TENSÃO NA GROENLÂNDIA Trump fará reunião em Davos sobre a Groenlândia, mas diz que não há como retroceder Presidente disse que considerou a conversa "muito boa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a Groenlândia.

Em publicação na rede Truth Social na madrugada desta terça-feira (20), Trump disse que considerou a conversa "muito boa" e que concordou em participar de uma reunião com líderes europeus em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial.

Trump reafirmou que a Groenlândia é essencial para a segurança dos Estados Unidos e do mundo. "Não há como retroceder. Sobre isso, todos concordam", afirmou.

O presidente americano reiterou que os Estados Unidos são o único país capaz de garantir a paz mundial. "E isso é feito, de forma bastante simples, através da FORÇA!", escreveu. Segundo Trump, os Estados Unidos são a nação mais poderosa do planeta por causa dos investimentos militares que realizou no primeiro mandato e na atual gestão.



