A- A+

Estados Unidos Trump faz alusão a uma possível derrota republicana nas legislativas de 2026 Presidente americano destacou que "os preços estão em boa forma"

O presidente americano, Donald Trump, insinuou que os republicanos poderiam perder as eleições legislativas de meio de mandato de 2026, apesar de ter exaltado a "maior economia da história", em uma entrevista publicada na noite de sábado (13) pelo The Wall Street Journal.

O republicano, que voltou à Casa Branca em janeiro, tem insistido regularmente que a economia americana agora está no auge, enquanto continua atribuindo a inflação persistente ao seu antecessor democrata, Joe Biden.

"Criei a maior economia da história. Mas pode levar tempo para as pessoas entenderem todas essas coisas", disse Trump na entrevista que, segundo o The Wall Street Journal, foi realizada na sexta-feira (12) no Salão Oval.

"Todo esse dinheiro que está entrando no nosso país está construindo coisas neste exato momento: fábricas de automóveis, IA, um monte de coisas. Não posso dizer como isso vai se traduzir para o eleitor, a única coisa que posso fazer é o meu trabalho", acrescentou.

Com as legislativas de 2026 no horizonte, Trump destacou que "os preços estão em boa forma".

"Até aqueles que tiveram uma presidência bem-sucedida" sofreram contratempos, disse o magnata ao jornal.

"Vamos ver o que acontece. Deveríamos ganhar. Mas, você sabe, estatisticamente é muito difícil ganhar. Sim, não faz sentido", refletiu.

Trump, que prometeu reduzir a inflação se fosse eleito, alega que cumpriu esta promessa de campanha, apesar das pesquisas de opinião mostrarem baixos índices de aprovação de sua estratégia econômica.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago para a Associated Press constatou que apenas 31% nos Estados Unidos aprovam a gestão econômica de Trump, frente a 40% em março.

"Quando receberei crédito por ter criado, sem inflação, talvez a maior economia na história de nosso país?", expressou Trump em uma publicação nas redes sociais na quinta-feira.

"Quando é que as pessoas vão entender o que está acontecendo? Quando é que as pesquisas vão refletir a grandeza dos Estados Unidos neste momento, e como estava mal há apenas um ano?", acrescentou.

A inflação disparou durante o mandato de Biden. Inicialmente, perdeu fôlego após o retorno de Trump ao poder em janeiro, mas voltou a crescer desde abril.

A última taxa de inflação publicada, em setembro, mostrou um aumento de preços anual de 2,8%. O governo não publicou as estatísticas de outubro devido à paralisação administrativa (shutdown) resultante do impasse orçamentário no Congresso.

Espera-se que o número de novembro seja divulgado na próxima semana.

Veja também