ACORDO COMERCIAL Trump fecha acordo com Índia, corta tarifa a 18% e garante compra de US$ 500 bi em bens dos EUA O anúncio foi feito após conversa telefônica com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 6, um acordo comercial com a Índia que prevê a redução imediata da tarifa recíproca norte-americana sobre produtos indianos de 25% para 18% e um compromisso de compras de mais de US$ 500 bilhões em bens dos EUA.

O anúncio foi feito após conversa telefônica com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, segundo postagem do republicano na Truth Social.

Além do corte tarifário do lado americano, Trump afirmou que a Índia avançará para a eliminação total de tarifas e barreiras não tarifárias a produtos dos Estados Unidos, ampliando o acesso de empresas americanas ao mercado indiano.

O pacote inclui compras expressivas de energia, tecnologia, produtos agrícolas e carvão, o que, na avaliação do presidente, aprofunda a integração econômica bilateral.

Trump também vinculou o entendimento comercial a compromissos na área energética e geopolítica.

De acordo com ele, Modi concordou em interromper a compra de petróleo russo e em ampliar aquisições de energia dos EUA, e "potencialmente da Venezuela", movimento que o presidente associa a esforços para reduzir receitas de Moscou em meio à guerra na Ucrânia. "Isso ajudará a ACABAR COM A GUERRA na Ucrânia", escreveu.

O acordo com a Índia ocorre pouco depois de Nova Délhi concluir um amplo acordo de livre comércio com a União Europeia, que amplia o acesso a mercados e cooperação em setores estratégicos.

