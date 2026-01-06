Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA

Trump: há muito petróleo para ser explorado; isso trará os preços para baixo

O líder norte-americano confirmou que sua equipe terá encontros com empresas petrolíferas

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump.O presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 6, que há muito petróleo para ser explorado e que isso trará os preços da commodity para baixo. O líder norte-americano confirmou que sua equipe terá encontros com empresas petrolíferas.

"Sabe-se do que se trata disso", disse Trump, em meio a notícias de que seu time planeja se reunir com executivos de empresas petrolíferas norte-americanas ainda esta semana para discutir o aumento da produção de petróleo venezuelana, após as forças dos EUA deporem o líder Nicolás Maduro.

Leia também

• Trump diz que ofensiva na Venezuela matou cubanos e cobra produção mais rápida de armas nos EUA

• Europa: líderes reagem às declarações de Trump sobre possível anexação da Groenlândia pelos EUA

• Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário

Em evento para integrantes do Partido Republicano, Trump disse ainda que se o seu partido não conseguir ganhar a eleição de meio de mandato, ele será alvo de um impeachment.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter