EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA Trump: há muito petróleo para ser explorado; isso trará os preços para baixo O líder norte-americano confirmou que sua equipe terá encontros com empresas petrolíferas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 6, que há muito petróleo para ser explorado e que isso trará os preços da commodity para baixo. O líder norte-americano confirmou que sua equipe terá encontros com empresas petrolíferas.

"Sabe-se do que se trata disso", disse Trump, em meio a notícias de que seu time planeja se reunir com executivos de empresas petrolíferas norte-americanas ainda esta semana para discutir o aumento da produção de petróleo venezuelana, após as forças dos EUA deporem o líder Nicolás Maduro.

Em evento para integrantes do Partido Republicano, Trump disse ainda que se o seu partido não conseguir ganhar a eleição de meio de mandato, ele será alvo de um impeachment.





