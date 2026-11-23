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Nvidia Trump: Huang não fez nada de errado e retorno à Nvidia evita perda de talento para China Presidente americano afirma que o governo deu garantias de segurança nacional ao conselho da gigante de tecnologia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23), que defendeu a recondução de Jensen Huang ao comando da Nvidia para evitar que a China atraísse o executivo, cuja capacidade tecnológica considera estratégica para o país.

Em entrevista à CNBC, o republicano disse que Huang "não fez nada de errado" e que o governo realizou uma investigação "muito minuciosa" sobre ele.

"A maior ameaça seria perder a capacidade intelectual de Jensen", afirmou Trump, acrescentando que Huang poderia ter ido trabalhar para a China caso estivesse suficientemente irritado. "Não queremos que a China o coopte", disse.

O presidente dos EUA relatou ter discutido a situação do executivo com o líder chinês, Xi Jinping, e comparou o caso à proteção que ofereceu a Elon Musk no primeiro mandato. "Precisamos proteger nossos gênios", declarou.

Trump afirmou que o governo deu garantias de segurança nacional ao conselho da Nvidia e que o vice-presidente JD Vance participou das discussões.

Questionado se esteve em uma reunião do colegiado, não respondeu diretamente, limitando-se a dizer que estava "bem representado".

Ele relatou ainda ter conversado com Huang na noite deste domingo e classificou os conselheiros como "razoáveis".

Para Trump, a volta de Huang, aprovada por unanimidade pelo conselho, pode transformar a controvérsia em um resultado positivo para a fabricante de chips. Segundo ele, o executivo prometeu trabalhar "mais duro do que nunca" e já pensa em gerações de chips muito além da Blackwell. "

Os investidores deveriam estar muito felizes", afirmou, acrescentando que não está preocupado, por ora, com uma bolha de inteligência artificial (IA).

Sobre as vendas de semicondutores à China, Trump diferenciou o contrabando de chips avançados da comercialização de tecnologias antigas e afirmou não se incomodar com a exportação de produtos obsoletos.

Ele mencionou ainda negociações de um acordo comercial envolvendo soja e disse ter uma relação "ótima e única" com Xi, a quem afirmou ter pedido que desacelerasse a expansão do arsenal nuclear chinês.

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