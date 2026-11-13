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Internacional Trump ignora caos aéreo e usa as redes para falar sobre incentivos à indústria do cinema A causa da falha ainda não foi identificada

Em meio ao caos aéreo que provocou suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nesta sexta-feira (13) o presidente Trump usou as redes sociais para falar sobre suas esperanças de que incentivos fiscais atraiam a produção cinematográfica para o país. Até as 20h40 (horário de Brasília), o republicano não tinha se manifestado sobre a escalada da crise nos aeroportos de todo o país.

"Estou trabalhando com o Senador Tim Scott e, acreditem ou não, com o Senador Adam Schiff, além dos Senadores John Cornyn, Raphael Warnock, Steve Daines, Bernie Moreno, Tim Sheehy, Alex Padilla, Mark Warner, Thom Tillis, Chris Coons, Katie Britt e Dick Durbin, juntamente com os Representantes Jason Smith, Nathaniel Moran, Brian Jack, Linda Sanchez e muitos outros, tanto republicanos quanto democratas, na Lei de Revitalização do Cinema, da Televisão e do Entretenimento. O apoio e a popularidade dessa iniciativa, que visa trazer o entretenimento de volta aos Estados Unidos, têm sido incríveis! Hollywood, e muitos outros lugares, foram praticamente "esvaziados" pelos incentivos fiscais e outros benefícios concedidos por outros países. Todos se importam muito com a indústria cinematográfica e televisiva - e eu também - e todos queremos salvá-la. Ela foi FEITA NA AMÉRICA e deve PERMANECER NA AMÉRICA."

A suspensão provocou atrasos em mais de 10 mil voos e o cancelamento de cerca de 1.700, segundo dados do site de monitoramento FlightAware registrados até as 18h no horário da costa leste americana (20h no horário de Brasília). As autoridades ainda investigam a origem da falha nas telecomunicações que levou à interrupção das operações aéreas.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que não há indícios de ataque terrorista ou ação criminosa, mas reconheceu que o governo ainda desconhece a causa do problema. A Administração Federal de Aviação (FAA) também não informou quando as operações serão normalizadas.

A causa da falha ainda não foi identificada. Segundo Mullin, as autoridades federais não suspeitam de uma ação criminosa, embora nenhuma possibilidade tenha sido descartada. "Isso não é outro 11 de setembro", afirmou o secretário. "Trata-se de uma falha nas telecomunicações."

Uma autoridade do Congresso, que falou sob condição de anonimato, afirmou que o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e o Pentágono também não haviam identificado a origem da interrupção.

Não há previsão para a normalização das operações. Mullin afirmou que a solução não será imediata. "Isso não será resolvido e normalizado em uma hora. Vai levar algum tempo. Mas, mais uma vez, todos estão em segurança. Todos os voos estão contabilizados e não há qualquer motivo para a população sentir medo", declarou.

Esta é a terceira suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nas últimas décadas. A primeira ocorreu em 11 de setembro de 2001, após os ataques terroristas em Nova York e Washington. A segunda foi registrada em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema da FAA utilizado para transmitir alertas de segurança aos pilotos interrompeu as partidas por cerca de 90 minutos.

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