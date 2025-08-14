Qui, 14 de Agosto

REUNIÃO

Trump: incentivos econômicos e sanções são instrumentos muito poderosos

O republicano disse que incentivos econômicos e sanções são instrumentos "muito poderosos"

O presidente dos EUA, Donald Trump.O presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou a possibilidade de impor sanções à Rússia, caso o encontro de amanhã com o presidente russo, Vladimir Putin, fracasse no objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia. Em entrevista à rádio Fox News, o republicano disse que incentivos econômicos e sanções são instrumentos "muito poderosos".

"Putin sabe que eu sou o cara mais duro com quem ele já teve que lidar", afirmou ele, ao repetir críticas contra seus antecessores.

Trump disse, porém, que deixará Ucrânia e Rússia negociarem o próprio acordo.

Ele ressaltou não saber se haverá um segunda reunião, este com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O republicano acrescentou que a Rússia tem "muitas vantagens" econômicas, entre elas uma robusta produção de petróleo e gás.

O presidente norte-americano, contudo, voltou a dizer que os mercados americanos estão "bombando". "Temos o país mais quente do mundo", destacou.
 

