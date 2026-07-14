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EUA

Trump indeniza escritora em US$ 5 milhões por agressão sexual e difamação

Júri civil considerou presidente americana responsável por agressão sexual e difamação

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Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso de Trump contra a decisão inicial de maio de 2023Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso de Trump contra a decisão inicial de maio de 2023 - Foto: Filip Singer/POOL/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou uma indenização de 5,6 milhões de dólares (28,6 milhões de reais) à escritora E. Jean Carroll, segundo um documento judicial divulgado nesta terça-feira (14).

Um júri civil considerou Trump responsável por agressão sexual e difamação.

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"Há três anos, de forma unânime, um júri de nove pessoas considerou o presidente Trump responsável por agredir sexualmente e difamar E. Jean Carroll", declarou Roberta Kaplan, advogada da escritora, em comunicado.

"Hoje, temos a satisfação de informar que ela recebeu a indenização que o júri lhe concedeu como resultado desse veredicto", acrescentou.

No fim de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso de Trump contra a decisão inicial de maio de 2023.

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