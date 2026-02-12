Qui, 12 de Fevereiro

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Trump indica advogada para Tribunal de Comércio Internacional e cita "América Primeiro"

O Tribunal de Comércio Internacional é responsável pela jurisdição de grande parte das questões relacionadas ao comércio

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Brenda Smialowski / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Kara Westercamp, advogada de comércio internacional que trabalho no Departamento de Justiça (DoJ) por mais de uma década, para o Tribunal de Comércio Internacional.

Em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 12, o republicano diz que ela defende a agenda de "América Primeiro" como conselheira associada na Casa Branca.

"Kara conhece a sabedoria e a coragem necessárias para proteger o povo americano, que vem sendo explorado por outros países há muito tempo. Ela sempre colocará a América em primeiro lugar. Parabéns, Kara!", escreveu Trump.

O Tribunal de Comércio Internacional é responsável pela jurisdição de grande parte das questões relacionadas ao comércio e foi nele em que Trump sofreu a primeira derrota relacionada à sua política tarifária, em maio do ano passado.

Em outras postagens, o mandatário dos EUA anunciou Katie Lane para o cargo de juíza do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Montana; Sheria Clarke para o Distrito da Carolina do Sul; e Evan Rikhye para o Distrito das Ilhas Virgens.
 

