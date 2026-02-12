Trump indica advogada para Tribunal de Comércio Internacional e cita "América Primeiro"
O Tribunal de Comércio Internacional é responsável pela jurisdição de grande parte das questões relacionadas ao comércio
O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Kara Westercamp, advogada de comércio internacional que trabalho no Departamento de Justiça (DoJ) por mais de uma década, para o Tribunal de Comércio Internacional.
Em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 12, o republicano diz que ela defende a agenda de "América Primeiro" como conselheira associada na Casa Branca.
"Kara conhece a sabedoria e a coragem necessárias para proteger o povo americano, que vem sendo explorado por outros países há muito tempo. Ela sempre colocará a América em primeiro lugar. Parabéns, Kara!", escreveu Trump.
O Tribunal de Comércio Internacional é responsável pela jurisdição de grande parte das questões relacionadas ao comércio e foi nele em que Trump sofreu a primeira derrota relacionada à sua política tarifária, em maio do ano passado.
Em outras postagens, o mandatário dos EUA anunciou Katie Lane para o cargo de juíza do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Montana; Sheria Clarke para o Distrito da Carolina do Sul; e Evan Rikhye para o Distrito das Ilhas Virgens.