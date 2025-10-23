A- A+

CRIPTOMOEDAS Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao Zhao se declarou culpado de violar as leis contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos no fim de 2023 e cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses em 2024

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu anistia ao cofundador da Binance, Changpeng Zhao, que havia sido condenado, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (23), ao mesmo tempo em que acusou o antecessor de Trump, Joe Biden, de lançar uma "guerra" contra o setor.

"Em seu esforço para punir a indústria das criptomoedas, a administração Biden perseguiu o senhor Zhao, apesar de não haver acusações de fraude nem vítimas identificáveis", disse a Casa Branca em um comunicado enviado à AFP.

Zhao se declarou culpado de violar as leis contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos no fim de 2023 e cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses em 2024.

A Binance também foi acusada de violar a legislação americana sobre lavagem de dinheiro, já que permitiu que organizações criminosas transferissem fundos através de sua plataforma.

Em novembro de 2023, para evitar um julgamento, o grupo chegou a um acordo com o governo americano que previa a renúncia de Zhao como diretor-geral, bem como o pagamento de cerca de 4,3 bilhões de dólares (23,1 bilhões de reais na cotação atual) em multas a duas agências do Tesouro dos Estados Unidos.

Afastado de todas as suas funções operacionais, Zhao continua sendo o acionista majoritário da Binance.

Para Leavitt, as ações legais empreendidas por Biden "mancharam gravemente a reputação dos Estados Unidos como líder em tecnologia e inovação. A guerra do governo Biden contra as criptomoedas chegou ao fim".

Desde a sua campanha presidencial, Trump se tornou um defensor e promotor do setor das criptomoedas, depois de tê-lo criticado por anos.

Veja também