CUSTO DE VIDA

Trump: inflação e custos estão tombando sob minha gestão, em especial gasolina e energia

O republicano voltou a criticar o ex-presidente Joe Biden, dizendo que os custos eram "muito mais altos" no governo democrata

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que inflação e custos de vida estão "despencando" sob sua administração, especialmente nos preços de gasolina e energia, em publicação na Truth Social. O republicano voltou a criticar o ex-presidente Joe Biden, dizendo que os custos eram "muito mais altos" no governo democrata.

Trump também acusou os democratas de enganarem o público ao falar em acessibilidade econômica, classificando o discurso como "farsa". Em recentes pesquisas sobre o governo republicano, a economia tem sido citada como motivo de insatisfação. Segundo o presidente, o custo do Dia de Ação de Graças estará "25% mais baixo" neste ano, em comparação ao anterior. Trump concluiu dizendo que os republicanos serão "o partido dos custos acessíveis".

