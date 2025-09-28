A- A+

NEGOCIAÇÕES Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio Segundo uma fonte diplomática, o plano de 21 pontos dos EUA inclui um cessar-fogo permanente em Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio neste domingo (28), antes da visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca.

"Temos uma oportunidade real de realizar algo grandioso no Oriente Médio", publicou Trump em sua plataforma Truth Social. "Todos a bordo para algo especial, pela primeira vez. Faremos isso!", escreveu em letras maiúsculas.

Durante uma conversa com repórteres na sexta-feira, Trump já havia afirmado acreditar ter chegado a um "acordo" para encerrar a guerra em Gaza, após o governo americano ter apresentado um novo plano de paz a Netanyahu e a vários países árabes e muçulmanos no início desta semana.

"Será um acordo que trará os reféns de volta. Será um acordo que encerrará a guerra", prometeu o presidente americano.

Segundo uma fonte diplomática, o plano de 21 pontos dos EUA inclui um cessar-fogo permanente em Gaza, a libertação dos reféns israelenses mantidos em território palestino, a retirada israelense e um futuro governo em Gaza sem o Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

A imprensa britânica noticiou que o ex-primeiro-ministro Tony Blair poderia desempenhar um papel de destaque na transição em Gaza.

