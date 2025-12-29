A- A+

narcotráfico Trump insinua que EUA realizou ataque terrestre contra cartéis na Venezuela O presidente afirmou que o País destruiu uma "grande instalação" associada ao tráfico de drogas

Um comentário casual do presidente Donald Trump na semana passada levantou questões sobre se as forças americanas poderiam ter realizado seu primeiro ataque terrestre contra cartéis de drogas na Venezuela.

Trump afirmou que os Estados Unidos destruíram uma "grande instalação" associada ao tráfico de drogas, enquanto citava sua campanha de pressão contra o mandatário venezuelano Nicolás Maduro em uma entrevista transmitida na sexta-feira.

"Eles têm uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde enviam, de onde saem os barcos", afirmou Trump na emissora WABC de Nova York durante uma entrevista com John Catsimatidis, um empresário bilionário simpatizante do presidente americano.

"Há noites atrás, nós a fizemos explodir. Então, nós os atingimos com muita força", acrescentou ao apresentador de rádio.

O mandatário republicano não disse onde a instalação estava localizada nem deu outros detalhes.

Desde setembro, as forças americanas realizaram inúmeros ataques contra supostas embarcações de traficantes de drogas, tanto no mar do Caribe quanto no oceano Pacífico oriental, que deixaram mais de 100 mortos.

A AFP consultou o Pentágono sobre as declarações de Trump, mas as perguntas foram encaminhadas à Casa Branca, que ainda não respondeu aos pedidos de comentários.

Não houve nenhuma declaração oficial por parte do governo venezuelano.

Trump afirma há semanas que os Estados Unidos "em breve" iniciarão ataques terrestres contra os cartéis de drogas na América Latina, mas até o momento não há confirmação.

O governo americano intensificou a pressão sobre Maduro nos últimos meses, acusando-o de comandar um cartel de drogas. Os Estados Unidos instauraram um bloqueio naval na costa da Venezuela e já apreenderam dois navios petroleiros supostamente sujeitos a sanções.

Maduro acusou Washington de tentar derrubá-lo para se apoderar das riquezas da Venezuela.

Veja também