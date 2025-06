A- A+

CONFLITO Trump insiste que instalações nucleares iranianas foram destruídas Segundo ele, os ataques estadunidenses no domingo (22) provocaram um atraso de "décadas" do programa nuclear do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu nesta quarta-feira (25) que os ataques americanos resultaram na "destruição total" das capacidades nucleares do Irã, após a divulgação de um documento do serviço de inteligência que questiona a eficácia dos ataques.

Ao aderir à campanha militar israelense iniciada em 13 de junho, Trump decidiu no domingo passado atacar três instalações nucleares cruciais do Irã: Natanz, Fordo - localizada em grande profundidade, sob uma montanha - e Isfahan.

Seu objetivo, como o de Israel, é desmantelar o programa nuclear iraniano, que, segundo suspeitam as potências ocidentais, apesar das negativas de Teerã, tem o objetivo de desenvolver a bomba atômica.

Na terça-feira, no entanto, a imprensa americana publicou um relatório preliminar dos serviços de inteligência que afirma que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano por alguns meses, sem conseguir destruí-lo.



Segundo pessoas familiarizadas com o relatório da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), citadas pela imprensa, os ataques de domingo não conseguiram eliminar completamente as centrífugas, nem as reservas de urânio enriquecido da República Islâmica.

Em vez disso, bloquearam as entradas de algumas centrais, sem destruir as instalações subterrâneas, de acordo com o relatório.

Trump falou sobre o tema nesta quarta-feira em Haia, onde participa de uma reunião de cúpula da Otan que está prestes a aprovar um aumento histórico em seus gastos militares, como ele exige.

"Acredito que (as instalações) foram totalmente destruídas. E acredito que não conseguiram retirar nada, porque atuamos rapidamente", declarou o presidente.

Com um toque de cautela, Trump deu a entender que também aguarda as conclusões da inteligência de Israel, que já havia atacado as instalações nucleares iranianas.

"Acho que Israel nos informará muito em breve, porque 'Bibi' (Netanyahu, o primeiro-ministro) tem pessoas ocupadas com isso", disse.

Segundo ele, os ataques de Washington no domingo provocaram um atraso de "décadas" do programa nuclear de Teerã.

Também disse que a frágil trégua entre Irã e Israel, que ele anunciou na terça-feira, após 12 dias de ataques entre os dois países, está "funcionando muito bem" no momento.

