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Estados Unidos Trump insta centros de dados a pagarem 'dividendos' a comunidades locais Líder republicano apoia a construção destas centrais para garantir a supremacia dos Estados Unidos no campo da inteligência artificial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que as empresas que operam centros de dados deveriam pagar "dividendos" às comunidades locais para tornar suas instalações mais populares.

O líder republicano apoia a construção destas centrais para garantir a supremacia dos Estados Unidos no campo da inteligência artificial. Mas esses estabelecimentos têm provocado protestos e ampla preocupação pelo enorme consumo de energia e água.

"Se as empresas quiserem que seus centros de dados sejam populares, que paguem 'dividendos' à comunidade e/ou aos indivíduos dessas comunidades", escreveu Trump nesta quarta-feira em sua rede Truth Social.

"Acompanhei de perto o processo, e centros de dados que eram muito impopulares em determinada região se tornaram extremamente populares quando um acordo financeiro foi alcançado. FAÇAM ACORDOS, e que sejam construídos!!!" mais centros, acrescentou.

A oposição local bloqueou ou adiou pelo menos 75 projetos deste tipo nos três primeiros meses de 2026, segundo o Data Center Watch, que mapeia a resistência a essas instalações nos Estados Unidos.

As pesquisas mostram que a hostilidade de muitos americanos a estes estabelecimentos se transformou em um tema relevante para as eleições de meio de mandato de 3 de novembro.

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