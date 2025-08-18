Conflito
Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin
Ligação teve objetivo de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia
O presidente dos EUA, Donald Trump, aperta a mão do presidente russo, Vladimir Putin, na pista após a chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, Alasca. - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.
A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou à AFP uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato.