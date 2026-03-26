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Guerra no Oriente Médio

Trump: Irã deve 'levar a sério rapidamente' as negociações para encerrar a guerra

"É melhor levarem as coisas a sério rapidamente, antes que seja tarde demais"

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (26) que o Irã deve “levar a sério rapidamente” as conversas com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Os negociadores iranianos estão “implorando para chegarmos a um acordo — o que devem fazer, já que estão militarmente aniquilados”, publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

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"É melhor levarem as coisas a sério rapidamente, antes que seja tarde demais; porque, quando isso acontecer, NÃO HAVERÁ VOLTA, e a situação não será nada bonita!", acrescentou o presidente americano.

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