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Guerra Trump: Irã quer acordo, mas não quer um acordo aceitável para mim "O Irã nunca terá uma arma nuclear", reiterou, em coletiva de imprensa na Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o Irã quer encerrar a guerra com os EUA, mas não busca um acordo "aceitável" para o republicano.

"O Irã nunca terá uma arma nuclear", reiterou, em coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump explicou que, após viagem à Ásia, os EUA terão mais de 10 novos acordos comerciais.

Ele também ressaltou que a economia dos EUA cresce em ritmo mais rápido do que qualquer outro país desenvolvido.

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