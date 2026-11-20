Guerra
Trump: Irã quer acordo, mas não quer um acordo aceitável para mim
"O Irã nunca terá uma arma nuclear", reiterou, em coletiva de imprensa na Casa Branca.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o Irã quer encerrar a guerra com os EUA, mas não busca um acordo "aceitável" para o republicano.
"O Irã nunca terá uma arma nuclear", reiterou, em coletiva de imprensa na Casa Branca.
Trump explicou que, após viagem à Ásia, os EUA terão mais de 10 novos acordos comerciais.
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Ele também ressaltou que a economia dos EUA cresce em ritmo mais rápido do que qualquer outro país desenvolvido.