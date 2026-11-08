Trump diz não buscar escalar guerra com o Irã e prevê Ucrânia com "outro formato"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende ampliar o conflito com o Irã, em entrevista à CBS News neste domingo (8). Perguntado se vai escalar a guerra agora que a eleição de meio de mandato acabou, respondeu: "Bem, não estou querendo. Não acho que haja qualquer razão para isso".



Trump tentou sustentar a tese de que a ameaça nuclear iraniana foi neutralizada. Ao ser confrontado sobre a existência de material nuclear, disse que o país persa "não tem nada" e que estaria "enterrado sob milhares de toneladas de rocha".





Sobre a segurança da navegação na região, o republicano afirmou que o Estreito de Ormuz está aberto e minimizou os impactos nos custos do transporte. Trump também voltou a dizer que países protegidos pelos EUA "vão nos pagar de volta qualquer e todos os custos" de garantir a segurança na região, além de associar sua política ao destino de Israel, dizendo que o país "não existiria" sem sua atuação e citando o uso de "belos bombardeiros B-2" em ataques anteriores.



Trump disse ainda que acredita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminará "em breve", atribuindo o impasse ao "ódio" entre o presidente ucraniano Volodmyr Zelensky e o russo Vladimir Putin. O presidente americano afirmou que o desfecho do conflito pode alterar o território ucraniano. "Eles vão acabar com uma Ucrânia com um pouco de outro formato", disse.

A Rússia tem pressionado para manter territórios ucranianos anexados durante a guerra, colocando como uma das exigências para um acordo entre as partes, ao que Kiev resiste.



Trump evitou dizer em quem confia mais, mas afirmou se dar bem com ambos e negou que Putin esteja "enrolando" para estabelecer a paz.

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