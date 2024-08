Trump afirma aceitar participar de debate com Kamala Harris

A- A+

O candidato republicano à Casa Branca Donald Trump publicou nas redes sociais que aceita uma oferta da Fox News de enfrentar a democrata Kamala Harris em um debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O embate está marcado de acontecer no dia 4 de setembro.

"Regras serão semelhantes às regras do meu debate com 'Sonolento Joe', que foi tratado horrivelmente pelo seu partido, mas com uma audiência completa na arena," publicou Trump, em referência ao presidente Joe Biden, que agora retirou sua candidatura.

Segundo a AFP, não ficou claro se Kamala concordou em participar do debate.

Trump tinha declarado, anteriormente, que se recusaria a debater com Kamala antes de uma nomeação oficial, que ocorreu nesta sexta-feira, dia 2.

"Os detalhes do debate da eleição geral não podem ser finalizados até que os democratas decidam formalmente sobre seu indicado... seria inapropriado agendar coisas com Kamala porque os democratas ainda podem mudar de ideia", disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, em um comunicado.

A declaração ocorreu em meio às tensões de campanha entre Kamala e Trump. A vice-presidente acusou o republicano de arrastar os Estados Unidos para um "passado obscuro" e ele, por sua vez, afirmou que os democratas largaram o presidente Joe Biden e, em seu lugar, ficou ela, a "lunática" e "mentirosa".

O republicano, de 78 anos, agora centra seus ataques em Kamala e diz que ela é "pior" que Biden. Na noite de quarta-feira, em um discurso antiaborto durante um comício na Carolina do Norte, ele a acusou até mesmo de defender a "execução de bebês".

Quatro dias depois de assumir o lugar de virtual candidata democrata à Presidência, a vice-presidente diminuiu a diferença nas intenções de voto em relação a Trump, apontou uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo New York Times, em parceria com a Universidade Siena.

Os números ainda apontam Trump à frente entre todos os entrevistados — 48% contra 47% — e entre os eleitores registrados para votar — 48% contra 46% —, mas os números da ex-senadora são bem melhores do que os do presidente e agora ex-candidato à reeleição, Joe Biden. Como a pesquisa tem margem de erro de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, é possível dizer que eles estão em empate técnico.

Em sondagem do New York Times, publicada no dia 3 de julho, Trump aparecia seis pontos percentuais à frente atrás do republicano entre todos os americanos maiores de idade, 49% a 43%, e oito pontos entre os eleitores registrados, 49% a 41%.

Kamala, de acordo com a sondagem desta quinta-feira, também deu um salto em sua avaliação: 46% dos entrevistados têm uma opinião favorável sobre ela, e 49% desfavorável. Em fevereiro, ela era vista de maneira desfavorável por 55% dos entrevistados, e apenas 39% tinham uma opinião positiva sobre a provável candidata democrata. Para 79% dos entrevistados, ela foi a melhor escolha do partido para substituir Joe Biden.

A pesquisa ouviu 1.142 eleitores em todo o país entre os dias 22 e 24 de julho.

De acordo com a média de pesquisas elaborada pelo site Real Clear Politics, e que inclui a sondagem do New York Times, Trump tem 47,8% das intenções de voto, contra 45,7% da democrata.

Veja também

DOENÇA CARDÍACA RARA Estudante britânico 'morre' por 25 minutos após ser internado com graves queimaduras de sol