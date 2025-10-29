A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump lamenta não estar "autorizado" a disputar 3º mandato nos EUA A Constituição dos Estados Unidos estabelece um limite de dois mandatos presidenciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou nesta quarta-feira (29) não estar "autorizado" a disputar um terceiro mandato, ao reconhecer que a Constituição do país o impede.

Trump e seus seguidores levantaram a possibilidade de candidatura a um novo mandato presidencial nas eleições de 2028.

"Tenho os melhores índices de aprovação da minha vida, e, pelo que li, acho que não posso me candidatar, então vamos ver o que acontece [...] É uma pena", declarou Trump a bordo do avião presidencial Air Force One.

A Constituição dos Estados Unidos estabelece um limite de dois mandatos presidenciais. Trump, 79 anos, iniciou em janeiro seu segundo mandato.

Contudo, o republicano frequentemente utiliza bonés vermelhos com a frase "Trump 2028".

Alguns de seus seguidores sugeriram que o atual vice-presidente, JD Vance, poderia se candidatar à presidência com Trump como vice.

Mas Trump descartou a possibilidade e na quarta-feira disse que está "bastante claro" que não pode se candidatar novamente.

