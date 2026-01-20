A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump lamenta que sua mensagem econômica "não chega" aos americanos O presidente disse ainda que "a imprensa" não dá crédito suficiente a seus esforços

O presidente Donald Trump expressou, nesta terça-feira (20), sua frustração com o fato de sua mensagem econômica não estar repercutindo positivamente entre os americanos, ao mesmo tempo que se vangloriou de suas conquistas, particularmente a redução do déficit comercial e da imigração ilegal.

"Herdamos um caos. Os números que herdamos estavam aumentando com força, e agora os reduzimos, quase todos, para níveis muito mais baixos", afirmou o presidente americano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, antes de criticar seus assessores de comunicação, que, segundo ele, não conseguem fazer com que sua mensagem "chegue" aos americanos.

Trump fez essa coletiva inesperada antes de iniciar viagem a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial.

As pretensões territoriais dos Estados Unidos sobre a Groenlândia vão dominar essa participação. Trump ameaçou a União Europeia com tarifas se não atender às suas exigências.

O republicano marca nesta terça um ano de sua chegada ao poder, em seu segundo mandato que termina em 2028.

"Fizemos mais que qualquer outra administração, com folga, em termos militares, em termos de pôr fim a guerras, em termos de concluir guerras", disse Trump. "Ninguém viu realmente algo parecido", garantiu.

Depois reiterou que "a imprensa" não dá crédito suficiente a seus esforços. Se não tivesse chegado ao poder, disse Trump, "estaríamos como a Venezuela".

