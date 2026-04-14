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ELEIÇÕES 2026 Trump me ajudaria muito se tentasse interferir nas eleições no Brasil, brinca Lula O presidente ainda citou, sem mencionar nomes, o caso de Eduardo Bolsonaro: "meus adversários têm um filho lá que foi pedir para o Trump intervir no Brasil, acho isso um erro de comportamento tanto deles pedindo quanto do Trump""

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não tem receio de uma eventual interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições brasileiras de outubro deste ano, mas que isso poderia inclusive beneficiá-lo na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Receio não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se fizesse isso", disse o presidente nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum, em tom bem humorado.

"O vice dele (JD Vance) foi à Hungria fazer campanha ao (Viktor) Orbán (primeiro-ministro da Hungria, derrotado no último fim de semana nas eleições). Tenho visto mensagens do Trump dando palpite nas eleições de Honduras, Costa Rica. Acho absurdo, é uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas meus adversários têm um filho lá que foi pedir para o Trump intervir no Brasil, acho isso um erro de comportamento tanto deles pedindo quanto do Trump", declarou.



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