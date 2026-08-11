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ESTADOS UNIDOS Trump Media, controladora da Truth Social, tem prejuízo de US$ 238 milhões no 2º trimestre Empresa do presidente americano aprofunda perdas após anunciar plano de venda de acesso rápido a publicações do republicano capazes de afetar os preços dos ativos

A empresa de mídia social de Donald Trump registrou prejuízos ainda maiores ao abandonar uma grande aposta em criptomoedas e migrar para uma controversa nova linha de negócios: vender acesso mais rápido a publicações do presidente dos EUA no mercado financeiro, capazes de provocar movimentos nos preços dos ativos.

A Trump Media & Technology Group Corp. registrou prejuízo de US$ 238 milhões no segundo trimestre, impulsionado pela forte queda nos preços das criptomoedas que possui, segundo um comunicado divulgado na segunda-feira. Isso se compara a um prejuízo de US$ 20 milhões no mesmo período do ano anterior para a controladora da Truth Social.

Os resultados aceleram uma longa deterioração financeira da Trump Media, que não conseguiu registrar lucro apesar de uma série de novos empreendimentos, incluindo um plano para acumular ativos digitais e adquirir uma empresa experimental de energia limpa.

Críticas de democratas e de Wall Street

No mês passado, a companhia anunciou que venderia acesso antecipado às publicações de Trump na Truth Social que podem movimentar os mercados — uma iniciativa que provocou críticas de democratas e até incomodou alguns defensores mais radicais do livre mercado em Wall Street. O produto, chamado Truth API, custa entre US$ 60 mil e US$ 100 mil por mês.

O CEO interino Kevin McGurn afirmou que a Trump Media já conquistou mais de 10 clientes, principalmente empresas de negociação de alta frequência, que desenvolvem estratégias com base em vantagens de informação que podem representar frações de segundo.

Mas a Trump Media, sediada em Sarasota, na Flórida, pretende alcançar um grupo ainda mais amplo de clientes, incluindo investidores de varejo, organizações de notícias e desenvolvedores de grandes modelos de linguagem para inteligência artificial.

“Isso pode se tornar uma fonte de receita relevante e duradoura, mas é apenas uma parte de uma estratégia mais ampla de tecnologia de mídia”, disse McGurn durante a primeira teleconferência de resultados da empresa.

Projetos abandonados

A mudança de estratégia ocorre enquanto a Trump Media se afasta de outras iniciativas.

A empresa abandonou os planos de acumular um token virtual da Crypto.com depois de apenas um ano. Também cancelou um projeto para oferecer diretamente na Truth Social contratos de mercados de previsão.

No ano, ações caem 29%

A companhia ainda trabalha para concluir a aquisição da TAE Technologies, uma empresa de capital fechado que desenvolve pesquisas em fusão nuclear, uma fonte promissora de energia limpa, mas que ainda não foi comprovada comercialmente.

As ações da Trump Media caíram 0,4%, para US$ 9,35, nas negociações após o fechamento do mercado, às 18h11 em Nova York. O papel já havia despencado 29% neste ano até o encerramento do pregão regular.

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