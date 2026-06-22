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Internacional Trump, Milei e Kast celebram eleição de Abelardo de la Espriella à presidência da Colômbia Presidente da Argentina, Javier Milei, também celebrou a eleição e mencionou a "vitória histórica" do ultradireitista, em publicação no X

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a "vitória com folga" do advogado Abelardo de la Espriella para a presidência na Colômbia, em publicação na Truth Social. O colombiano, que venceu a eleição no domingo, 21, recebeu o apoio do mandatário norte-americano durante a corrida presidencial.

O presidente da Argentina, Javier Milei, também celebrou a eleição de Espriella e mencionou a "vitória histórica" do ultradireitista, em publicação no X. Na postagem, Milei enfatizou que o povo colombiano escolheu "o caminho da liberdade econômica, da prosperidade, da segurança implacável". "A liberdade avança em toda a América Latina e já não há volta atrás", disse.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Já o presidente do Chile, José Antonio Kast, defendeu que, com a vitória de Espriella, começa uma nova etapa de liberdade para os colombianos, "que lhes permitirá recuperar a segurança e a prosperidade".

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