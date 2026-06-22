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Internacional

Trump, Milei e Kast celebram eleição de Abelardo de la Espriella à presidência da Colômbia

Presidente da Argentina, Javier Milei, também celebrou a eleição e mencionou a "vitória histórica" do ultradireitista, em publicação no X

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O candidato presidencial colombiano pelo movimento Defensores da Pátria, Abelardo de la Espriella, discursa para seus apoiadores atrás de um vidro à prova de balas após a divulgação dos resultados preliminares do segundo turno das eleições presidenciaisO candidato presidencial colombiano pelo movimento Defensores da Pátria, Abelardo de la Espriella, discursa para seus apoiadores atrás de um vidro à prova de balas após a divulgação dos resultados preliminares do segundo turno das eleições presidenciais - Foto por Juan Barreto / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a "vitória com folga" do advogado Abelardo de la Espriella para a presidência na Colômbia, em publicação na Truth Social. O colombiano, que venceu a eleição no domingo, 21, recebeu o apoio do mandatário norte-americano durante a corrida presidencial.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, também celebrou a eleição de Espriella e mencionou a "vitória histórica" do ultradireitista, em publicação no X. Na postagem, Milei enfatizou que o povo colombiano escolheu "o caminho da liberdade econômica, da prosperidade, da segurança implacável". "A liberdade avança em toda a América Latina e já não há volta atrás", disse.

 

Já o presidente do Chile, José Antonio Kast, defendeu que, com a vitória de Espriella, começa uma nova etapa de liberdade para os colombianos, "que lhes permitirá recuperar a segurança e a prosperidade".

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