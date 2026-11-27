Trump minimiza apoio da China e da Rússia ao Irã
Trump afirmou ter discutido o conflito com o Irã durante sua recente reunião trilateral com os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nesta quinta-feira (26) a importância do compartilhamento de informações de inteligência entre China e Rússia com o Irã, diante de relatos de que Teerã contou com dados de seus dois aliados para atacar bases militares americanas.
Durante uma breve coletiva com jornalistas em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, Trump afirmou ter discutido o conflito com o Irã durante sua recente reunião trilateral com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.
“Minha reunião com o presidente Xi foi uma reunião incrível. Acho que eles estão muito pouco envolvidos com o Irã. Poderiam se envolver, mas, para mim, envolver-se significaria atirar, não fornecer um pouco de informação”, declarou Trump.
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“Nós fazemos a mesma coisa, aliás. E, quando dizem que talvez eles estejam nos espionando, bem, nós também os espionamos”, acrescentou.
Sobre o compartilhamento de inteligência com a Rússia, Trump afirmou: “Não acredito que eles estejam fornecendo muita informação”.
O presidente acrescentou que ambos os países querem que o conflito com o Irã termine e concluiu: “Acho que, nesse sentido, eles estão me ajudando”.