Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Trump mostra decepção com Putin: "Tínhamos relação boa; não há motivos para continuar guerra"

O secretário do Tesouro dos EUA, que também estava presente no local, defendeu que a Europa precisa aumentar a pressão sobre Moscou

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump.O presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou decepção em relação ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, por continuar a guerra contra a Ucrânia, em rodada da perguntas e respostas com jornalistas nesta terça-feira, 14. "Eu e Putin tínhamos uma relação boa; não há motivos para continuar guerra. Ele não quer terminar o conflito, a economia russa irá colapsar", disse.

Poucos minutos depois, o republicano afirmou que ele e o líder russo ainda "tem um bom relacionamento".

Leia também

• Trump volta a falar de "boa conversa" com Lula e diz que Brics é ameaça ao dólar

• Trump anuncia 6 mortos em novo ataque contra narcotraficantes em frente à Venezuela

• Melania Trump diz que tem "canal aberto" com Putin sobre crianças ucranianas

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que também estava presente no local, defendeu que a Europa precisa aumentar a pressão sobre Moscou.

Em relação à paralisação do governo, Trump disse que o shutdown não deveria ter acontecido e que, na sexta-feira, o governo terá uma lista sobre o fechamento de programas democratas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter