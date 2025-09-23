Estados Unidos
Trump: não acho que Argentina precise de um socorro
Mais cedo, o republicano declarou apoio à reeleição de Milei
Em coletiva de imprensa ao lado do presidente argentino, Trump afirmou que Javier Milei está "fazendo um trabalho fantástico" - Foto por BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai apoiar um pacote de ajuda à Argentina, embora o país latino-americano "não precise de um socorro".
Em coletiva de imprensa ao lado do presidente argentino, Trump afirmou que Javier Milei está "fazendo um trabalho fantástico" e que, para continuar o progresso, ele precisará de um segundo mandato.
Mais cedo, o republicano declarou apoio à reeleição de Milei. O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027.