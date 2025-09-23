Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Trump: não acho que Argentina precise de um socorro

Mais cedo, o republicano declarou apoio à reeleição de Milei

Reportar Erro
Em coletiva de imprensa ao lado do presidente argentino, Trump afirmou que Javier Milei está "fazendo um trabalho fantástico" Em coletiva de imprensa ao lado do presidente argentino, Trump afirmou que Javier Milei está "fazendo um trabalho fantástico"  - Foto por BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai apoiar um pacote de ajuda à Argentina, embora o país latino-americano "não precise de um socorro".

Leia também

• Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina e expressa confiança em agenda de Milei

• EUA avalia lançar salva-vidas financeiro à Argentina de Milei, aliado de Trump


Em coletiva de imprensa ao lado do presidente argentino, Trump afirmou que Javier Milei está "fazendo um trabalho fantástico" e que, para continuar o progresso, ele precisará de um segundo mandato.

Mais cedo, o republicano declarou apoio à reeleição de Milei. O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027.   

Reportar Erro

Veja também

Newsletter