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Internacional Trump não acredita que China e Rússia ajudem o Irã Presidente americano adota com frequência um tom mais complacente em relação ao presidente chinês, Xi Jinping, e ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, do que em relação aos próprios aliados de Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira (12) que não acredita que China e Rússia estejam ajudando o Irã, e acrescentou que eles têm "muito a perder".

Trump enfrenta pressões devido aos relatos que apontam que entidades chinesas e russas fornecem informações de inteligência ao Irã para a execução de ataques contra as tropas americanas.

Em resposta aos comentários de que China e Rússia estão ajudando o Irã, Trump escreveu em uma publicação na plataforma Truth Social: "Se estiverem, este é um nível muito baixo, mas eu não acredito que estejam de forma alguma".

"Eles têm muito a perder, e nós saberíamos disso, e saberíamos disso muito rápido!", acrescentou.

Em julho, Trump afirmou que não acreditava que China e Rússia estivessem vendendo armas ao Irã. Ele advertiu que "seria muito ruim para eles" se o fizessem.

O presidente americano adota com frequência um tom mais complacente em relação ao presidente chinês, Xi Jinping, e ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, do que em relação aos próprios aliados de Washington.

Ele afirmou que os dois devem ser respeitados por serem líderes de grandes potências mundiais.

Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, o que levou a República Islâmica a responder com ataques na região.

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