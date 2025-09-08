Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
justiça

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein, diz Casa Branca

Secretária de imprensa acrescentou que a equipe jurídica de Trump continuará "a perseguir agressivamente a ação judicial" contra o Wall Street Journal

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não assinou nem desenhou uma suposta nota de aniversário de 2003 para o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, divulgada nesta segunda-feira (8) por legisladores democratas.

"Como tenho dito desde o início, está muito claro que o presidente Trump não desenhou essa imagem e não a assinou", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt no X.

Leavitt acrescentou que a história sobre a nota de teor lascivo era "falsa" e disse que a equipe jurídica de Trump continuará "a perseguir agressivamente a ação judicial" contra o Wall Street Journal, que noticiou originalmente a existência da carta.

Leia também

• Brasileira afirma ter sido abusada por Jeffrey Epstein quando tinha 14 anos

• Comitê da Câmara dos EUA divulga mais de 33 mil páginas do caso Epstein

• Gilmar diz que interferência dos EUA é "imprópria" no caso Bolsonaro e cita "arquivos Epstein"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter