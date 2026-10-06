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Internacional Trump não reembolsará aos contribuintes o dinheiro usado em anúncios de TV O anúncio ocorreu após fortes críticas de democratas e republicanos pelo uso de milhões de dólares em recursos públicos nesses vídeos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não reembolsará aos contribuintes o dinheiro gasto com anúncios políticos que já foram veiculados, informou a Casa Branca nesta terça-feira (6), em uma nova reviravolta nessa polêmica.

Trump afirmou na segunda-feira que ele e sua campanha política pagariam pelos anúncios televisivos que o promovem antes das acirradas eleições legislativas de novembro, os “midterms”.

O anúncio ocorreu após fortes críticas de democratas e republicanos pelo uso de milhões de dólares em recursos públicos nesses vídeos.

"Decidi (...) pagar por eles eu mesmo, e com o dinheiro que arrecadei para a MAGA Inc.", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, em referência ao seu comitê de ação política.

No entanto, a Casa Branca informou à AFP nesta terça-feira que a publicação de Trump "não se referia a um reembolso" aos contribuintes. Posteriormente, o presidente pareceu sugerir que a questão ainda estava em aberto.

"Os anúncios eram muito bons. Eram uma promoção para o país, algo que muitos presidentes já haviam feito antes. Então, vamos decidir", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca, ao ser questionado se reembolsaria os custos.

A imprensa americana informou que o governo Trump utilizou US$ 20 milhões (R$ 101 milhões) de recursos do Departamento de Segurança Interna para pagar os anúncios. Um dos anúncios era quase idêntico a uma peça de propaganda a favor de Trump veiculada durante sua campanha presidencial de 2024.

Na semana passada, a Casa Branca defendeu o uso de recursos públicos, afirmando que os anúncios eram mensagens de utilidade pública. A oposição democrata, porém, classificou as peças como "ilegais" e "propaganda", e até alguns altos dirigentes republicanos manifestaram ressalvas.

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