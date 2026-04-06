Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Trump não validou cessar fogo no Irã proposto por mediadores (Casa Branca)

Imprensa americana informou que Washington recebeu uma proposta dos mediadores para um cessar-fogo de 45 dias

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/POOL/AFP

A Casa Branca confirmou, nesta segunda-feira (6), que havia recebido uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 45 dias com o Irã, mas detalhou que o presidente Donald Trump “não a validou”.

A imprensa americana informou que Washington recebeu uma proposta dos mediadores para um cessar-fogo de 45 dias na guerra do Oriente Médio.

"Esta é uma das muitas ideias, e o presidente (Trump) não a validou. A Operação Fúria Épica continua", disse à AFP um funcionário da Casa Branca, registrando que Trump tem uma coletiva de imprensa prevista para as 13h00 locais (14h00 em Brasília) desta segunda.

A proposta de cessar-fogo foi apresentada por mediadores paquistaneses, egípcios e turcos, segundo o site de notícias Axios.

Leia também

• 'Project Maven', o programa de IA utilizado pelos EUA na guerra contra o Irã

• Cristãos libaneses celebram Páscoa em solidariedade com o sul em guerra

• Erdogan diz que impasse na guerra Irã-Israel-EUA exige esforços globais para encerrar conflito

Trump definiu um prazo até às 20h00 de terça-feira (21h00 no horário de Brasília) antes de bombardear as infraestruturas iranianas.

O Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas “considerarem oportuno”, declarou uma porta-voz militar nesta segunda-feira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter