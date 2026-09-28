Trump nega alívio de sanções e liberação de recursos congelados do Irã em negociações
Em publicação na Truth Social, o presidente americano classificou a informação como falsa e disse que não ofereceu "nada" ao Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira (28) que tenha oferecido alívio de sanções e a liberação de recursos congelados ao Irã para avançar nas negociações.
Em publicação na Truth Social, o presidente americano classificou a informação como falsa e disse que não ofereceu "nada" ao Irã. "Axios acabou de publicar uma história dizendo que Trump ofereceu alívio de sanções e fundos congelados ao Irã. Isso não é verdade. Eu não ofereci a eles NADA!", escreveu.
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O presidente também atacou o veículo, chamando a reportagem de farsa e concluiu pedindo que o Axios retire a matéria do ar "imediatamente".
Mais cedo, a CNN também veiculou uma reportagem em que afirma que Trump estaria disposto a aliviar as sanções contra o Irã e liberar fundos congelados em troca de "progressos concretos" em um acordo nuclear.