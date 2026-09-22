A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump nega falta de munições e diz que EUA as produzem em ritmo recorde As declarações ocorrem após relatório divulgado por um órgão de fiscalização do governo americano, que reconheceu a redução de estoques das Forças Armadas em meio à guerra com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os estoques americanos de munições "não estão baixos" e que o país está produzindo armamentos "em níveis recordes".

"Covardes e traidores adorariam dizer que os Estados Unidos estão com poucas munições. Não é verdade. Temos mais munições do que poderíamos pensar em usar e estamos aumentando a produção agora em níveis que nunca vimos antes", escreveu Trump em publicação na Truth Social.

As declarações ocorrem após relatório divulgado no último dia 15 por um órgão de fiscalização do governo americano, que reconheceu a redução de estoques de armamentos avançados das Forças Armadas em meio à guerra com o Irã.

Elaborado pelo inspetor-geral do Pentágono, o documento também traz um panorama público dos danos sofridos por aeronaves, bases e postos diplomáticos dos EUA no Oriente Médio e reúne informações dos Departamentos de Defesa e de Estado e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Veja também