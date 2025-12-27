A- A+

FLÓRIDA Netanyahu se reunirá com Trump segunda-feira nos Estados Unidos Esta será a quinta visita de Netanyahu a Trump nos Estados Unidos EM 2025

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (29) na Flórida, informou uma fonte do governo de Israel à AFP neste sábado (27).

Esta será a quinta visita de Netanyahu a Trump nos Estados Unidos este ano.

O governo Trump e os outros países mediadores do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas buscam avançar para a segunda fase do acordo que permitiu um cessar-fogo em Gaza.

Em meados de dezembro, Trump disse à imprensa que Netanyahu provavelmente o visitaria na Flórida durante as festas de fim de ano.





O acordo estabelece que, na segunda fase, Israel tem que se retirar de suas posições em Gaza e que deve ser formado um governo provisório para o território palestino, que substitua o Hamas. Além disso, está prevista a mobilização de um contingente internacional.

O acordo também contempla que o Hamas entregue as armas, um tema que gera resistência.

O veículo americano Axios destacou na sexta-feira que o encontro entre Trump e Netanyahu é crucial para avançar para as próximas etapas do acordo.

O Axios afirmou, citando funcionários da Casa Branca, que o governo Trump quer anunciar o quanto antes o estabelecimento de um governo tecnocrático para Gaza e a força internacional de estabilização.

Além disso, assinalou que funcionários de altos escalão do governo Trump estão "cada vez mais frustrados enquanto Netanyahu toma medidas que minam o frágil cessar-fogo e atrasam o processo de paz".

