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Estados Unidos Trump nomeia Jay Clayton, atual chefe da Inteligência Nacional dos EUA, como 'czar' da IA no país Jay Clayton vai coordenar estrutura criada pela Casa Branca para organizar os esforços do governo dos EUA em inteligência artificial e preservar a liderança do país na área

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou neste domingo Jay Clayton, atual chefe da Inteligência Nacional, para comandar uma nova força-tarefa da Casa Branca dedicada ao desenvolvimento de inteligência artificial.

Batizada de Força de Superinteligência, a estrutura terá como missão coordenar os esforços do governo federal para garantir que os Estados Unidos mantenham a liderança mundial na área.

Ao anunciar a nomeação, Trump afirmou que a superinteligência poderá ter um impacto maior que o da Revolução Industrial e da internet.

Segundo o presidente, Clayton deverá “coordenar os esforços do Governo Federal para garantir que a América continue liderando o mundo em Superinteligência (...) e que protegerá os interesses e melhorará a vida de todos os americanos”.

Quem é Jay Clayton

Clayton assumiu o comando da Inteligência Nacional em junho de 2026, quando foi escolhido por Trump para substituir Tulsi Gabbard. Antes disso, foi procurador federal em Manhattan e presidiu a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, durante o primeiro mandato de Trump.

Como diretor da Inteligência Nacional, Clayton coordena o trabalho da CIA e de outras agências que integram a comunidade de inteligência americana. A nova função o coloca à frente de uma estrutura específica da Casa Branca voltada à inteligência artificial, paralelamente ao cargo que já ocupa no setor de inteligência.

A nomeação ocorreu depois de uma controvérsia envolvendo William “Bill” Pulte, que havia assumido interinamente o comando da Inteligência Nacional após a saída de Gabbard. Aliado de Trump, Pulte dirigia anteriormente a Agência Federal de Financiamento da Habitação, a FHFA, e não tinha experiência anterior em segurança nacional ou inteligência.

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