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ESTADOS UNIDOS Trump nomeia titãs da tecnologia para conselho consultivo de ciência A lista inclui o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, e o cofundador do Google, Sergey Brin

O presidente americano Donald Trump nomeou, nesta quarta-feira (25), algumas das figuras mais importantes do setor tecnológico americano para seu Conselho de Assessores em Ciência e Tecnologia, formando uma lista que inclui o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, e o cofundador do Google, Sergey Brin.

O conselho, conhecido como PCAST, será copresidido pelo "czar" da IA e criptomoedas David Sacks e Michael Kratsios, um investidor tecnológico que atuou como diretor de Tecnologia dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021).

A lista de indicados inclui o aliado de Trump, Larry Ellison (Oracle), o peso pesado do Vale do Silício, Marc Andreessen, e o chefe da Nvidia, Jensen Huang.

"Os Estados Unidos têm a oportunidade de liderar o mundo em IA. É uma honra pra mim integrar o conselho do presidente e trabalhar com outros líderes do setor para ajudar a que isto aconteça", declarou Zuckerberg em nota enviada à AFP.

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