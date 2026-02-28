A- A+

ATAQUE Trump notificou líderes do Congresso antes de ataques ao Irã, diz presidente da Câmara Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto ao Irã na manhã deste sábado (28)

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, disse neste sábado, 28, que os principais líderes do Congresso americano foram notificados no início da semana que poderia haver um ataque militar contra o Irã. As declarações foram feitas em uma postagem em uma rede social.

No texto, Johnson disse que o chamado Grupo dos Oito, que reúne os principais líderes do Congresso, recebeu um briefing detalhado no início da semana de que uma ação militar poderia se tornar necessária para proteger tropas e cidadãos americanos no Irã.

"Recebi atualizações do secretário [de Estado, Marco] Rubio posteriormente e permanecerei em contato próximo com o presidente e o Departamento de Guerra à medida que esta operação prossegue", escreveu.

No texto, o presidente da Câmara disse que o Irã estava "enfrentando as graves consequências de suas ações malignas".

"O presidente Trump e o governo fizeram todos os esforços para buscar soluções pacíficas e diplomáticas em resposta às contínuas ambições e ao desenvolvimento nuclear do regime iraniano, ao terrorismo e ao assassinato de americanos - e até mesmo de seu próprio povo", defendeu.

Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto ao Irã na manhã deste sábado, 28. Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O país já deu início à retaliação, com mísseis balísticos lançados em direção a Israel e bases dos EUA no Oriente Médio.

O presidente americano Donald Trump confirmou o ataque por meio de postagem em suas redes sociais, prometendo devastar as forças armadas do país, eliminar seu programa nuclear e promover uma mudança de governo. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento.

Veja também