ESTADOS UNIDOS Trump, Obama e Kamala Harris manifestam apoio a Joe Biden após diagnóstico de câncer Aos 82 anos, ex-presidente dos EUA é diagnosticado com câncer de próstata agressivo com metástase óssea

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata com metástase óssea, conforme confirmou neste domingo (18) um porta-voz do Partido Democrata.



O diagnóstico veio após Biden apresentar sintomas urinários e ser submetido a exames que identificaram um “pequeno nódulo” exigindo avaliação adicional. Diante da notícia, líderes políticos, incluindo Barack Obama, Donald Trump e Kamala Harris — usaram as redes sociais para manifestar solidariedade ao ex-presidente.





De acordo com o boletim médico divulgado, a doença foi classificada como Gleason 9 (Grupo de Grau 5) — um dos níveis mais agressivos de câncer de próstata, que já apresenta metástase nos ossos. A condição é considerada grave e requer tratamento intensivo e imediato. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre homens e afeta principalmente pessoas a partir dos 65 anos, segundo o Ministério da Saúde.

As manifestações públicas de apoio a Biden repercutiram em todo o mundo. O ex-presidente Barack Obama se manifestou neste domingo, afirmando que ele e sua mulher, Michelle, estavam “pensando em toda a família Biden”. “Ninguém fez mais para encontrar tratamentos inovadores contra o câncer em todas as suas formas do que o Joe, e estou certo de que ele enfrentará esse desafio com sua determinação e graça características”, acrescentou Obama, que teve Biden como vice-presidente nos dois mandatos, entre 2009 e 2017.

Kamala Harris, que foi vice de Biden entre 2021 e 2024, também se manifestou: “Doug [Emhoff, seu marido] e eu ficamos tristes ao saber do diagnóstico de câncer de próstata do presidente Biden.”

“Estamos mantendo ele e toda a sua família em nossos corações e orações. Joe é um lutador - e eu sei que vai enfrentar esse desafio com o mesmo esforço, resiliência e otimismo que sempre definiu sua vida e liderança. Estamos esperançosos por uma rápida e completa recuperação”, concluiu.

Já o republicano Donald Trump, rival histórico, também publicou em seu perfil oficial, no pessoal e no da Casa Branca:

“Melania e eu estamos entristecidos em ouvir a respeito do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Nós estendemos nossos melhores e calorosos desejos a Jill [Biden, ex-primeira-dama] e à sua família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação”, publicou.

