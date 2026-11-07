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Internacional Trump oferece cargo de secretário de imprensa da Casa Branca a Dana White, diretor do UFC O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz anterior, Katie Zacharia, que ocupou o cargo por apenas uma semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, neste sábado (7), que ofereceu o cargo de secretário de imprensa a Dana White, diretor do UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas.

O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz anterior, Katie Zacharia, que ocupou o cargo por apenas uma semana.

"Tenho o prazer de anunciar que ofereci ao Grande Dana White, um violento Combatente e Guerreiro, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos", escreveu Trump em sua conta em sua plataforma, Truth Social.

Trump fez o anúncio quatro dias depois da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato.

"Precisamos desse pessoal para nos defender da esquerda maluca", acrescentou. O presidente explicou que White ainda não havia respondido à proposta. "Dana, por favor, aceite o trabalho", pediu.

Em junho, Trump comemorou seu 80º aniversário acolhendo na Casa Branca um torneio de artes marciais mistas organizado pelo UFC.

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