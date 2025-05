A- A+

EUA Trump oferece 'conselho conjugal' a Macron após vídeo viral de empurrão Líder republicano disse ter conversado com o presidente francês após a repercussão do caso, garantindo que 'está tudo bem' entre o casal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta sexta-feira (30) o vídeo que mostra a primeira-dama da França, Brigitte Macron, empurrando o rosto do marido, Emmanuel Macron, enquanto ele se preparava para desembarcar de um avião em Hanói, no Vietnã, na noite de domingo. Ao ser questionado por um jornalista na Casa Branca se ele teria algum “conselho conjugal” para o mandatário francês, Trump fez uma breve pausa e respondeu:

— Certifique-se de que a porta permaneça fechada — disse ele, em tom irônico, antes de afirmar que conversou com Macron após a repercussão do vídeo e classificar o incidente como um mal-entendido. — Aquilo não foi bom. Falei com ele e está tudo bem, eles estão bem, são duas pessoas realmente boas.

Trump deixou claro que mantém uma relação próxima com o casal francês desde os primeiros anos de seu mandato, quando ele e a primeira-dama Melania Trump visitaram Paris. O presidente americano ainda afirmou que não sabe o que motivou a atitude de Brigitte, mas garantiu que “eles estão bem”.

Na segunda-feira, o próprio Macron havia minimizado as imagens que mostram Brigitte empurrando seu rosto na chegada ao Vietnã. A agência de notícias Associated Press registrou o incidente, ocorrido quando a porta do avião presidencial se abriu após chegada a Hanói, no início da viagem do líder francês ao Sudeste Asiático.

No vídeo, é possível ver Macron conversando com a esposa, que estava apenas com os braços visíveis, quando ela de repente empurra o rosto dele com as mãos. O francês parece surpreso, mas vira-se rapidamente e cumprimenta os jornalistas, tentando agir normalmente. O casal então desce as escadas do avião, e Macron oferece o braço para sua mulher, como é seu costume, mas ela ignora o gesto e se apoia no corrimão.

