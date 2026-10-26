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Internacional Trump oferece US$ 1 milhão por informações que levem a condenações por fraude eleitoral nos EUA O presidente alimenta a possibilidade de uma contestação pós-eleitoral caso seu partido seja derrotado

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (26) uma recompensa de US$ 1 milhão por informações sobre fraudes eleitorais nos Estados Unidos, em uma nova tentativa de reforçar sua afirmação, sem provas, de que venceu as eleições de 2020, a poucos dias das eleições de meio de mandato.

Trump tem insistido em lançar dúvidas sobre o pleito de 3 de novembro, no qual seu partido disputa o controle das duas casas do Congresso.

"Qualquer pessoa que denunciar fraude eleitoral nas eleições passadas ou nas próximas eleições de meio de mandato de 2026 receberá US$ 1 milhão após a prisão e a condenação daqueles que tiverem cometido a fraude!", afirmou Trump em sua rede social, a Truth Social.

Na sexta-feira, ele informou que pediu ao Departamento de Justiça que apresente um recurso preventivo caso os democratas vençam a disputa pelo Senado no Alasca, devido ao risco de "confusão" pelo fato de a cédula eleitoral conter dois candidatos chamados Dan Sullivan: o senador republicano que busca a reeleição e um candidato independente.

Trump alimenta a possibilidade de uma contestação pós-eleitoral caso seu partido seja derrotado.

O presidente não para de classificar como fraudulentas as eleições presidenciais de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden. Até hoje, porém, não apresentou qualquer prova de uma fraude que tenha afetado de forma significativa o resultado de qualquer eleição nos Estados Unidos.

O centro de estudos Brookings Institution, considerado de centro-esquerda, analisou um banco de dados sobre irregularidades eleitorais reunido pela Heritage Foundation, um centro de estudos conservador.

Segundo o Brookings Institution, foram identificados apenas 39 casos de fraude entre mais de 100 milhões de votos examinados em 32 eleições realizadas no estado da Pensilvânia ao longo de três décadas.

"Estudos abrangentes mostram que a fraude é muito rara, que a fraude por falsa identidade de eleitores é praticamente inexistente e que muitos casos de suposta fraude são, na realidade, erros cometidos por eleitores ou por funcionários da administração eleitoral", afirma o centro de estudos Brennan Center.

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