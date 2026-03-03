A- A+

Conflito Trump ordena ação para fornecimento de seguro contra riscos políticos e garantias marítimas O presidente disse ainda que mais medidas estão a caminho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ordenou a corporação de financiamento de desenvolvimento do país (DFC, na sigla em inglês) a fornecer, a um preço muito razoável, seguro contra riscos políticos e garantias para a segurança financeira de todo o comércio marítimo.

A ordem anunciada em registro do republicano na plataforma Truth Social nesta terça-feira (3) ocorre diante da postura de seguradoras internacionais, que comunicaram a seus clientes o cancelamento da cobertura para riscos de guerra, diante da escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

Companhias especializadas em seguro marítimo como as norueguesas Skuld e Gard, a americana American Club, e as britânicas London P&I Club e NorthStandard anunciaram que eventos ocorridos em águas iranianas, no Golfo Pérsico e arredores, a partir de 5 de março, não estarão cobertos pelas apólices.

Trump disse ainda que mais medidas estão a caminho, enquanto afirmou, mais cedo, que os EUA seguem atacando no Irã, agora com foco nas novas lideranças que assumiram o governo do país depois da morte do líder Supremo em ataque no fim de semana.

