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Guerra no Oriente Médio

Trump ordena que Marinha dos EUA atire contra navios que estejam instalando minas em Ormuz

Em publicação na Truth Social, o presidente americano disse que a ordem vale para "qualquer barco, por menor que seja", envolvido na atividade

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Trump ordena que Marinha dos EUA atire contra navios que estejam instalando minas em OrmuzTrump ordena que Marinha dos EUA atire contra navios que estejam instalando minas em Ormuz - Foto: Kent Nishimura / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) ter ordenado à Marinha americana que "atire para matar" em qualquer embarcação que esteja instalando minas nas águas do Estreito de Ormuz, em nova escalada das tensões com o Irã na principal rota global de transporte de petróleo.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que a ordem vale para "qualquer barco, por menor que seja", envolvido na atividade. "Não deve haver hesitação", escreveu. O presidente também afirmou que navios-varredores de minas dos EUA já atuam na região e determinou a ampliação da operação. "Estão limpando o estreito agora. Estou ordenando que essa atividade continue, mas em um nível triplicado", declarou.

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A postagem veio após os EUA apreenderem nesta quinta-feira mais um petroleiro associado ao contrabando de petróleo iraniano, ampliando o impasse com Teerã. Um dia antes, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) assumiu o controle de duas embarcações no Estreito de Ormuz, depois de atacar três navios cargueiros.
 

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