Estados Unidos
Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais, 31 vinculadas à ONU
Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato
A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU - Foto: Jim Watson/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quarta-feira (7) no qual ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais que "já não servem aos interesses" nacionais, anunciou a Casa Branca.
Leia também
• Colômbia teme 'catástrofe' na América Latina após operação militar dos EUA na Venezuela
• Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo
• Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA
A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU, informou em um comunicado publicado no X, sem nomeá-las.
Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato.