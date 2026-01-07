Qua, 07 de Janeiro

Estados Unidos

Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais, 31 vinculadas à ONU

Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato

A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONUA ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quarta-feira (7) no qual ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais que "já não servem aos interesses" nacionais, anunciou a Casa Branca.

A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU, informou em um comunicado publicado no X, sem nomeá-las.

Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato.

