Estados Unidos Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais, 31 vinculadas à ONU Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quarta-feira (7) no qual ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais que "já não servem aos interesses" nacionais, anunciou a Casa Branca.

A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU, informou em um comunicado publicado no X, sem nomeá-las.

Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato.

