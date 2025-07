A- A+

declaração Trump: países do Brics vão 'pagar' por tentar destruir o dólar Presidente americano volta a atacar grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e China

O presidente americano Donald Trump disse que os países do Brics estão tentando destruir o domínio do dólar, mas “pagarão um alto preço” se tentarem.



Em discurso durante uma reunião de gabinete, Trump voltou a afirmar que vai aplicar uma sobretaxa de 10% aos países do bloco — formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China — e a todos que se alinharem ao Brics.

Trump disse que o grupo não representa "uma ameaça séria", mas afirmou que o "dólar é rei" e que os EUA vão trabalhar para manter isso:

— Perder o lugar do dólar como padrão mundial seria como perder uma guerra — disse o presidente.

Veja também