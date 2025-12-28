A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump parabeniza Tailândia e Camboja por acordo de cessar-fogo Washington está "orgulhoso de ajudar", acrescentou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou, neste domingo (28), os líderes da Tailândia e do Camboja pelo cessar-fogo anunciado no sábado para encerrar o conflito na fronteira que deixou mais de 40 mortos.

"Eu quero parabenizar os grandes líderes pela sua brilhante capacidade de chegar a esta conclusão rápida e muito justa. Foi RÁPIDA E DECISIVA, como todas estas situações deveriam ser!", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Washington está "orgulhoso de ajudar", acrescentou.





Horas antes de seu encontro com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky neste domingo, Trump elogiou seu autoproclamado papel no fim dos conflitos mundiais.

"Talvez os Estados Unidos tenham se tornado as VERDADEIRAS Nações Unidas, que têm sido de muito pouca assistência ou ajuda em qualquer um deles, incluindo o desastre que está acontecendo atualmente entre a Rússia e a Ucrânia".

Veja também